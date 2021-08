USANT, MEN...

Det aller meste av fisken kommer fra oppdrettsanlegg, der man har full kontroll over vannkvalitet og fôr. Her ligger innholdet av miljøfarlige dioksiner under de anbefalte grenseverdiene. Men for laks fra Østersjøen forholder det seg litt annerledes. Her er havet så belastet av all industrivirksomheten langs kysten at det frarådes å spise større mengder fet fisk fra disse farvannene. Det går ofte fram av forpakningen om fersk, frosset, tørket og røykt laks stammer fra Østersjøen. Hold deg unna dem, og vær klar over at kravet om merking ikke gjelder tilberedte fiskeprodukter som fiskeboller og laksepaté. Kvinner i fruktbar alder, gravide og ammende bør begrense inntaket av Østersjølaks, men ellers er fet fisk viktig for helsa. Les mer på laksefakta.no og hi.no.