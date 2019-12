Fiskeoljens egenskaper

Hvem er fiskeolje spesielt relevant for?

Fiskeolje, også kjent som omega 3-fettsyrer, er veldig populært og det er ikke så merkelig. Fiskeolje motvirker nemlig betennelser og det skal spille en viktig rolle ved alt fra giktlidelser til eksem, hjerte- og karsykdommer, belastningsskader og depresjon.

Hvor mye fiskeolje bør jeg ta?

Hvis du vil forebygge, trenger du cirka 1 gram fiskeolje daglig. Det tilsvarer den mengden du ville ha fått ved å spise et par hundre gram fet fisk hver uke. Hvis du derimot vil bruke fiskeolje som behandling, må du lage et regnestykke der du får 1–1,5 gram omega 3-fettsyrer for hver 25. kilo du veier. Det er vanskelig å få for mye fiskeolje, ettersom det ville kreve at du begynte å drikke store slurker av den – og det er det neppe noen overhengende fare for.

Hvilke matvarer gir samme effekt som fiskeolje?

Fiskeolje får du fortrinnsvis fra fet fisk som makrell, sild og laks. Slik fisk inneholder 2–3 gram omega 3-fettsyrer per 100 gram.

Skalldyr og rogn er også gode kilder, selv om de inneholder mindre enn fisk.

I planteriket bør du spesielt satse på linfrø, rapsolje og valnøtter. Men de omega 3-fettsyrene som finnes her, utnyttes ikke like godt som dem fra havdyr.

Bonusinfo! Fiskeolje kan harskne. Det beste du kan gjøre er å kjøpe flytende olje eller stikke hull på en kapsel for å prøvesmake oljen.

Forstå deklarasjonen på fiskeoljen

Kapslene kan inneholde andre ting enn fiskeolje, f.eks. andre fettsyrer, gelatiner og antioksidanter. Men det er innholdet av egentlige fiskeoljer, DHA og EPA, som teller.

DHA bygger opp hjernen.

EPA motvirker betennelse.

Ved betennelsestilstander gjelder det å velge en fiskeolje som inneholder mye EPA.