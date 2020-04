Er det virkelig mulig ...?

… er et spørsmål jeg ofte får når jeg tilbereder grønnsaker sammen med folk og for eksempel slenger en hel bunt mynte i kokevannet. Men generelt er det ingen som helst grunn til å være redd for krydder og urter. Bruk alltid bra med salt og det du allerede har hjemme, som laurbærblader, fersk mynte eller timian i kokevannet, hvitløk, rosmarin eller et dryss karri i panna. Alt bidrar til å skape et større duft- og smaksunivers på et grønt kjøkken.