Stopp strømslukerne på kjøkkenet

Hvis du synes at strømmåleren hjemme snurrer av gårde i en farlig fart, er det stor sannsynlighet for at energiforbruket på kjøkkenet er en av synderne. Bare kjøleskapet og fryseren står for anslagsvis en femdel av det totale strømforbruket.

Vær kreativ og lag retter som ikke trenger oppvarming. Innfør et par dager i uka med for eksempel salat, ferske rispapirruller, smørbrød eller tapas.

4. Ut med drikkevarene

Vin, brus og jus tar mye plass i kjøleskapet, og et velfylt kjøleskap sluker mer strøm. Utnytt de kalde månedene til å oppbevare drikkevarer på balkongen eller terrassen når det ikke er for kaldt. I sommermånedene kan du sette drikkevarene i kjøleskapet etter hvert som du skal bruke dem. Da er det også mindre fare for at du drikker for mye av dem.