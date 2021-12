Det er primært fokus på styrketrening, og programmene er bygd opp på på en enkel måte, slik at du kan konsentrere deg 100 prosent om å gjøre øvelsene riktig. Du kommer til å løfte flere kilo enn ved for eksempel den slanke planen, og får derfor litt mer tid til å restituere mellom øvelsene. Men du kaster ikke bort tiden, for programmene består av supersett der du alltid gjør to øvelser etter hverandre. Derfor veksler du hele tiden mellom ulike muskelgrupper og mellom å trene for- og baksiden, samt under- og overkroppen.