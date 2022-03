Spiser du for lite kostfiber og for mange lettfordøyelige karbohydrater som hvetmel og sukker, kan det føre til at maten går for fort gjennom fordøyelsessystemet og gir mangel på viktige næringsstoffer.

Kostfiber bidrar dessuten til å holde fordøyelsen i gang, og sørger for at maten glir lettere gjennom tarmene. Derfor kan for lite kostfiber også føre til at fordøyelsen går helt i stå og gir forstoppelse.

Andre symptomer på et fiberfattig kosthold kan være lavt blodsukker, uren hud, irritabel tykktarm, trøtthet og konsentrasjonsproblemer.

Hvis du vil få i deg mer kostfiber, må du vite at det kan føre til plager i mage- og tarmsystemet i starten. Det gjelder særlig hvis du har hatt et fiberfattig kosthold fra før. Det er derfor lurt å øke mengden kostfiber over tid.

Artikkelen sto opprinnelig i I FORM nr. 4, 2019