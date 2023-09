Forskere fra Medical University of Lodz i Polen og Johns Hopkins University har sett på totalt 17 studier med til sammen 226 000 personer. Studien ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology .

Litt er bra, mer er enda bedre

Forskere fant ut at drøyt 2300 daglige skritt var nok til å redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Kommer du opp i 4000 skritt, reduserer du også risikoen for å dø for tidlig.