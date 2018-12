4 STEG: Få mest mulig ut skrittelleren

Undersøgelser har vist at man får aller best effekt av skrittelleren ved å sette seg et mål, som for eksempel å gå 7000 eller 10 000 skritt daglig. Det er imidlertid viktig at du ikke setter deg for høye mål og får for de vanlige 10 000 skritt fra dag 1 hvis du ikke er vant til å mosjonere så mye fra før. Hvis du setter det første målet for høyt, er det en risiko for at du ikke når målet ditt - og slike nederlag kan virke demotiverende på de fleste.

Prøv i stedet å følge denne guiden til at få mest ut av skrittelleren din:

1. Få kontroll på skrittelleren

Begynn med å sette deg inn i skrittelleren eller aktivitetsklokka og den appen som eventuelt følger med, slik at du vet nøyaktig hvordan den virker, hvor og hvordan du skal ha den på deg slik at den teller mest presist, hvordan den synkroniserer med appen, hva appen kan osv. Det er vel anvendt tid.

2. Få kontroll på deg selv

Sørg for å gå med skrittelleren hele tiden - hver dag. I den første uka skal du IKKE gjøre om på de daglige rutinene dine. Målet er at du skal finne ut hvor mye du vanligvis går - altså før du fikk deg en skritteller. Så ikke gå en ekstra kveldstur for å få noen ekstra skritt i telleren, hvis det ikke er noe du pleier å gjøre.

Skriv ned dine daglige skritt dersom ikke skrittelleren er i stand til å huske dem selv.

3. Tast inn et realistisk mål i skrittelleren

Sjekk skrittene dine etter den første uka. Sett deg så et mål om at du vil gå for eksempel 15-20 prosent mer enn du pleier. Går du vanligvis 4000 skritt daglig, så sett deg et mål som ligger mellom 4600 og 4800 skritt daglig. Går du normalt 6000 skritt, kan målet være å komme opp på 6900 eller 7200 skritt.

Hvis du kan taste inn målet i skrittelleren, så gjør du det. Det gir ekstra motivasjon å følge med på hvor langt du er fra skrittmålet.

Følg godt med på skrittelleren i løpet av dagen, og pass på at du legger inn aktiviteter som gir litt flere skritt på kontoen. Legg inn en god gåtur dersom det er nødvendig for å nå målet.

4. Juster målet – og fortsett å gå!

Når det er gått en-to uker der du har nådd målet, så kan du sakte men sikkert sette det opp for hver uke. 10 000 skritt på skrittelleren er et perfekt mål hvis du vil ha god helse. Husk at også andre mosjonsformer (for eksempel sykling) kan telle.

LES OGSÅ: Gå deg slank