Om du skal løpe raskt eller langt, kommer helt an på hva du vil oppnå med løpingen.

Hvis målet primært er å komme i bedre form og få en helsegevinst, gjelder det å få opp pulsen. Vil du få bedre kondis, må du satse på høy intensitet (over 80 prosent av makspuls) og øke farten etter som du blir bedre, for eksempel med intervaller.

Intervalltrening kjennetegnes ved at du løper med svært høy fart i en rekke kortere intervaller, med pause mellom hvert intervall.

Intervallene kan enten være basert på lengde eller tid, så det kan for eksempel bestå av 6 x 2 min. intervaller med 1 min. pause eller 3 x 1000 m intervaller med 3 min. pause. Husk å varme opp med rolig løping før du starter med intervalltrening. Her kan du lese mer om intervalltrening.

Selv om det kan være vanskelig, er det viktig at du presser deg maks og løper så raskt du kan når du trener intervaller. Samtidig må du også utnytte pausene, og ikke gjøre dem lengre eller kortere. Da får du mest ut av treningen.

Med høyintensiv trening trener du hjertet og kretsløpet mest effektivt, og får mest mulig ut av den tiden du har til rådighet.

Denne formen for trening er ganske tøff mot sener og ledd, så kroppen trenger å restituere med hvile eller en lett og rolig løpetur. Er du nybegynner, bør du bare satse på harde intervaller én gang i uken.

Lengde styrker din utholdenheten

Hvis du derimot gjerne vil trene fram mot et bestemt løp, for eksempel Sentrumsløpet, halvmaraton eller til og med en hel maraton, er det viktig at du også får et visst antall kilometer i beina. Det gjør du ved å løpe lengre turer.

Her er det viktig at du løper i et rolig og ensformig tempo, slik at du ikke overbelaster kroppen. En god tommelfingerregel er at løpetempoet ikke bør være raskere enn at du kan holde en samtale i gang underveis.

De lange, rolige løpeturene vil gjøre deg utholdende og sterk i ledd og sener, fordi belastningen ikke er så stor som når du setter fart på løpingen.

Å løpe etter antall kilometer kan være motiverende fordi du kan sammenligne med resultatet fra tidligere løpeturer.

Hvis du ikke har en løpeklokke som kan måle ruta, kan du bruke Ruteplanleggeren til å måle opp ruta, slik at du vet hvor langt du har løpt.