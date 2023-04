Kan jeg bli raskere uten å løpe intervaller?

Det avhenger helt og holdent av utgangspunktet.

Er du nybegynner, vil du se forbedringer bare ved å trene regelmessig den første tiden – uansett hvor fort og hvor langt du løper. Men alt har en ende, og hvis du etter hvert blir en habil løper, vil du etter cirka et halvt år oppleve at utviklingen stopper opp hvis du ikke gjør noe annerledes.

Kom godt i gang med intervalløb

«Noe» er i denne sammenhengen bare et annet ord for intervalltrening. Selv om andre ting vil gjøre noen raskere – hvis du for eksempel er overvektig, vil et vekttap mest sannsynlig gi utslag på løpetidene – er intervalltrening den mest effektive veien til å løpe fortere.

Det betyr at hvis du vil sette personlig rekord, er du nødt til å øke farta. Det er nødvendig å presse seg på kortere distanser, fordi kroppen i bunn og grunn er ganske doven og alltid helst vil bruke minst mulig energi – også når du løper. Derfor må du lære kroppen din at den ikke dør av å sette opp tempoet, og det lærer den bare på den harde måten, som vil si intervalltrening. Fortvil ikke: Intervalløkter kan foregå på mange måter, og du finner helt sikkert en variant som passer for deg.