Nei, snarere tvert imot.

Du kan spesielt ha nytte av å trene styrke et par ganger i uka hvis du løper halvlange eller lange distanser, viser en sammenfatning av tidligere forskning på området som er offentliggjort i det amerikanske National Library of Medicine.

Konklusjonen er at muskelstyrkende trening er ekstra gunstig for den såkalte løpeøkonomien – det vil si hvor mye eller lite oksygen du trenger for å holde en gitt fart. Styrketreningen gjør også at kroppen får et mer presist bevegelsesmønster.

Det betyr at du ikke kaster bort så mye krefter, og dermed heller ikke verdifullt oksygen, på unødvendige bevegelser.

De positive effektene er først og fremst knyttet til styrketrening av beinmusklene.

Dersom du trener overkroppen, er det mer tvilsomt om det gjør deg til en bedre løper.

Styrketrening kan faktisk – hvis du bygger ekstra muskelmasse i overkroppen – gå ut over løpetempoet, ettersom overflødig vekt betyr redusert fart.