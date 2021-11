Seks styrkeøvelser som gjør deg til en bedre løper

Hvis du er glad i å løpe, er det også en fordel å være glad i styrketrening. Løping belaster nemlig musklene og senene, så det er viktig å styrke disse hvis du vil unngå skader.

Derfor har vi lagd et effektivt videotreningsprogram med seks nøye utvalgte øvelser. Våre kompetent trener viser alle øvelsene underveis – du skal bare følge med.

Gjør du programmet et par ganger i uka, kan du faktisk redusere risikoen for overbelastningsskader markant. Med andre ord er det all mulig grunn til å finne fram treningsmatta hvis du vil løpe smertefritt.