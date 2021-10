Mikrotrening: Fit på få minutter

Som navnet forteller, er mikrotrening en superkort fysisk aktivitet som styrker helsa på én eller flere måter. Den kan for eksempel styrke musklene, kondisjonen, balansen eller smidigheten, men målet kan også være å stresse mindre og roe ned mentalt. En treningsøkt kan altså bestå av alt fra høyintense intervaller til mykere trening ved lav intensitet eller en helt rolig pusteøvelse.

Uansett hva du gjør, er det geniale ved mikrotrening at det er lett å få det til å passe inn i en stappfull kalender. Ta et par minutter før frokost, mens du venter på at kaffen skal bli ferdig, om ettermiddagen når barna er fordypet i lek, eller foran tv-en om kvelden. En mikroøkt tar et sted mellom 1 og 15 minutter, og derfor er det lett å dele opp den daglige treningen i mindre biter. Tre minutter her og fem minutter der. Alt monner.

Hva er poenget med mikrotrening?

Hvis du straks tenker at et par minutters aktivitet sikkert ikke hjelper i det hele tatt, gjentar vi nok en gang at alt monner. Allerede fra det første minuttet du trener, settes det i gang i en rekke prosesser i kroppen som styrker helsa og gjør at du presterer bedre både her og nå, og på lengre sikt. Det øker blant annet energiforbruket, setter musklene i sving og reduserer risikoen for stress.

De siste årene har flere forsøk nettopp vist at kortvarig trening gir gode resultater. Når det gjelder å forebygge type 2-diabetes, viser det seg attpåtil at det kan være en fordel å være aktiv flere ganger daglig i kort tid i stedet for å gjennomføre én lengre økt.

Dessuten vet vi i dag at selv svært kortvarig trening reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Blant annet fordi det styrker hjertemuskulaturen, senker blodtrykket og bedrer kolesterolet.

Men én ting er hva som er bra for helsa, og noe annet hvordan det står til med motivasjonen. Men den elsker også i høy grad mikrostrategien. Atferdsforskning viser for eksempel at korte treningsøkter øker sjansen for at inaktive skal begynne å trene, og – enda viktigere – at de fortsetter med det på sikt.

Treningsøkter på 5–10 minutter er ganske enkelt mer overkommelige og mye lettere å få tid til. Du kan til og med slippe å dusje etterpå, for de aller færreste mikroprogrammene gjør deg gjennomsvett.