9 ER NOK: Sumoknebøy, armhevinger og sprellemannplanke

Slik utfører du øvelsene

Her ser du steg for steg hvordan du utfører hver øvelse i treningsprogrammet. Det er lurt å lese gjennom beskrivelsene slik at du er helt sikker på at du gjør øvelsene korrekt.

Øvelse 1: Sumoknebøy

Styrker musklene i rumpe og lår.

Slik gjør du: