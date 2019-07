Markløft

Markløft er en av de beste og mest effektive øvelsene for å trene baksiden: sete, bakside lår og korsrygg. Dessuten aktiveres kjernemuskulaturen. Teknikken er ganske enkel og krever ikke like mye bevegelighet som for eksempel knebøy. Dette er en øvelse der du bruker de store muskelgruppene og derfor kan løfte relativt mange kilo. Det er bra for muskelmassen, men også for selvtilliten, siden det er kult å føle seg skikkelig sterk.

Klassisk markløft

Utstyr: Vektstang.

Repetisjoner: 3–5 runder à 10–12 repetisjoner. Ta 11/2 minutt pause mellom hver runde.

Slik gjør du: