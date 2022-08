Da Tanja (50 år) meldte seg som testkanin til I FORMs bootcamp, hadde hun aldri prøvd hjemmetrening. Hun hadde et stort ønske om å trene litt mer i hverdagen, men hadde verken tid eller overskudd.

Etter åtte uker med et fast program med hjemmetrening, blant annet til I FORMs online-videoer, har hun endelig funnet noe som fungerer for henne. Det enkle ved å trene hjemme hos seg selv akkurat når det passer for henne, har gjort treningen til en fast del av hverdagen. Det som som sto i veien for treningen før, er helt borte, og Tanja har fått mer overskudd.