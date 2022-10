Derfor er det så viktig for kvinner å trene styrke

– De signalene vi sender til kroppen, har betydning for hvordan den former seg. Kroppen tilpasser seg nemlig det du gjør. Hvis du sammenligner en som trener styrke med en maratonløper, har ikke sistnevnte mer muskelmasse enn andre. Men det har hun som trener styrke, sier Mette Hansen som til daglig forsker på kvinners respons på styrketrening.

Grafen viser tapet av muskelstyrke i lårmuskulaturen for henholdsvis kvinner og menn. Den svarte linjen er gjennomsnittet. Mens menn mister styrke gradvis, er det for kvinner et økt tap ved menopausen (et år etter siste menstruasjon), da kurven får en knekk. Kilde: Samson et al, 2000

Fordelene er mange: Styrketrening bygger først og fremst opp muskler og beinvev, slik at kroppen blir sterkere og det blir lettere å utføre vanlige hverdagsaktiviteter. I tillegg vil økt muskelmasse øke hvilestoffskiftet og gjøre deg mer robust mot skader og skavanker. Hver gang du gjør en bevegelse, gjør du den fortere og sterkere. Det gjelder for både kvinner og menn.

Aktiviteter som bygger opp musklene er nettopp det spesielt vi kvinner trenger. Mens kondisjonstrening med lav belastning og mange repetisjoner som løping, sykling og gymnastikk, først og fremst styrker kondisjonen, trengs det styrketrening for å bygge mer muskelmasse. Vi har også behov for trening som styrker beinmassen.

Graviditeter og fødsler belaster bekkenet og korsryggen, og det kan svekke kjerneområdet og bekkenbunnen selv mange år senere. Derfor er det viktig å være fysisk aktiv under graviditeten, og bygge opp muskulaturen igjen etter fødselen. Rygg og mage kan trenes opp med styrketrening, mens bekkenbunnen krever målrettet trening som for eksempel knipeøvelser.

Gjennomsnittlig levealder for norske kvinner er 84,9 år, mens menn kan forvente å bli 81,5 år i snitt. Kvinner lever altså en del lenger enn menn. Det er selvfølgelig positivt, men kroppen er ganske enkelt ikke skapt for å bli så gammel. Det betyr nemlig at vi en tredel av livet må klare oss med en begrenset mengde østrogen – med den svekkelsen det medfører.

Beintettheten er et mål for hvor robust skjelettet er. Også her møter kvinner motstand etter overgangsalderen, for nå mister vi mye beinmasse. Statistikken viser at kvinner har ekstra stor risiko for å få problemer med beinmassen. Det er for eksempel hele fem ganger så mange kvinner som menn som blir beinskjøre, og Norge har en kjedelig topplassering i verden.

Jenter og kvinner har helt fra femårsalderen mindre muskelmasse enn menn. Vi er aller sterkest i 20-årene, og så går det sakte, men sikkert nedover. Når vi kommer i overgangsalderen, og østrogenproduksjonen stuper, skjer det et akselerert tap av både muskelmasse, styrke og beintetthet. Muskelmassen reduseres med 1–1,5 prosent hvert år etter fylte 60 hvis du ikke gjør noe aktivt for å motvirke det.

Hvis det er noe kvinner må være ekstra klare over når det gjelder styrketrening, er det heller å sette i gang i tide. Forskning viser at vi får mindre utbytte av styrketrening når vi kommer i overgangsalderen. I et prosjekt sammenlignet forskere treningsresultatene til en gruppe kvinner som var i begynnelsen av overgangsalderen.

Betyr det at vi kvinner må drive med eksakt samme styrketrening som menn? Ja, det er i hvert fall ikke noe fysisk som hindrer oss i å legge på vekt. Hvis du tror at kvinnekroppen som følge av mindre muskelmasse ikke har krefter til å trene styrke, så tro om igjen.

Legg på mer vekt

Ok, nå vet du at musklene og beinmassen ikke varer evig, med mindre du altså gir dem litt bank i styrkerommet. På tide å bevege oss ut i et senter, der vi møter treningsekspert Nikolaj Bach.

Hva synes han at kvinner trenger en påminnelse om for å få optimalt utbytte av innsatsen de legger ned på styrkefronten? «Belastningen» – eller mangelen på det samme – er hans første svar.

– Jeg ser ofte at kvinner er veldig forsiktige med å legge på vekt når de gjør styrkeøvelser. Grunnen til at man blir sterkere, er at kroppen tilpasser seg den nye belastningen. Men etter en viss tid har kroppen tilpasset seg, og da trenger den ikke lenger å bygge mer muskelmasse. Da stagnerer utviklingen, sier han og fortsetter:

– Mitt råd er at du legger på litt ekstra vekt, kanskje én–to kilo, og så heller reduserer antallet repetisjoner.

Poenget er at du skal føle at du blir utfordret for å motvirke det forfallet som ellers følger med alderen. For noen kan det skje ved at man øker belastningen gradvis med for eksempel 20 kilo over et halvt års tid. For andre kan det holde med mindre. Ikke vær redd for at du skal begynne å ligne på en kulestøter, for kvinners muskler vokser sakte, så det er lett å holde igjen i tide. Det er også viktig å ha et program som varieres ofte nok, anbefaler Nikolaj Bach.

– Hvis du kjører eksakt samme program mange måneder på rad, stagnerer du fortere. Men det er faktisk også uheldig å bytte øvelser på hver økt eller ikke å ha en plan i det hele tatt. Derfor anbefaler jeg at du har for eksempel to programmer du veksler mellom.