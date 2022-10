5 grunnbevegelser som styrketreningen bør inneholde

Det er en del vitenskap forbundet med det å sette sammen en effektiv styrketreningsøkt. Ideen med å jobbe med grunnbevegelser i stedet for konkrete øvelser, gjør det hele mer overkommelig. Bare sørg for at du alltid har med minst én øvelse av hver type. Øvelser som involverer flere ledd sikrer også at du fortere får trent hele kroppen med relativt få øvelser. Her er de fem grunnbevegelsene som kan varieres i det uendelige:

TREKK:

• Trekk mot bryst

• Enhånds roing med håndvekt

• Kabelroing

• Kroppshevinger

PRESS:

• Armhevinger i stativ

• Benkpress

• Skrå benkpress med håndvekter

• Stående skulderpress

KJERNEN:

• Skrå sit-ups

• Hengende beinløft

• Crunches med kabel

• Planken på albuene

KNÆRNE:

• Splittknebøy/ ettbeins knebøy

• Vanlig knebøy

• Utfall

• Beinpress (hack squat)

HOFTENE:

• Rumensk markløft

• Markløft

• Ryggekstensjon

• Ettbeins hofteløft