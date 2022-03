Hvilken mageøvelse er mest effektiv?

Når du først har fått på deg treningsklær, kan du like gjerne bruke tiden mest mulig effektivt. Det virker fornuftig. Men det er ikke lett å kåre én vinner i et hav av gode mageøvelser.

Treningsekspert Marina Aagaard har likevel et tips om en øvelse som i hvert fall er supereffektiv, og det er ab wheel roll out – med magehjul.

For å få en sterkere og flatere mage, er det likevel viktig at du veksler mellom forskjellige øvelser, slik at du ikke bare trener magemusklene, men alle musklene mer generelt. Det er nemlig en misforståelse at endeløse mageøvelser er veien til vaskebrettmage. Med mindre du satser på en karriere som kroppsbygger, er komplekse øvelser som trener mange muskler en bedre strategi.

Det er også fint å løpe, danse eller ta en spinningtime, for all mosjon forbrenner fett, også på magen. Apropos effekt, bør du fokusere mer på kvalitet enn kvantitet. Du får raskere resultater hvis du trener i kort tid med høy intensitet noen få ganger i uka, enn hvis du trener med mange lette repetisjoner hver eller annenhver dag.