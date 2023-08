Knebøy vs. beinpress

Svar: Knebøy er en av styrketreningens absolutte kongeøvelser som de fleste bør ha på programmet. Men beinpressapparatet har også noen plusser. Hvilken av øvelsene du skal velge, avhenger av hva du har fokus på.

Her er forskjellene på de to øvelsene

Knebøy:

… trener flest muskler på én gang. Kroppskjernen må for eksempel jobbe hardt, slik at du også får topp kjernetrening. Det får du ikke i apparatet.

● … tillater en fri og variert bevegelsesbane. Det gir bedre overføringsverdi til andre bevegelser og idretter sammenlignet med beinpress, der bevegelsen er i en fastlåst bane.

Beinpress:

… er en enklere øvelse, og i motsetning til knebøy trenger du ikke bruke energi på å stramme kroppen. Derfor kan du ha fokus på bli sliten i beina.

● … er et godt valg for nybegynnere innen styrketrening, for i apparatet kan de øke styrken i beina inntil de lærer å ta teknisk vanskelig knebøy med tung belastning.

Artikkelen er hentet fra Aktiv Trening nr 9/2020