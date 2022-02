Hvis du vil gjøre noe bra for korsryggen, bør du reise deg opp og bevege deg. All bevegelse styrker korsryggen, og det gjelder uansett om du har vondt i korsryggen eller vil forebygge at du får det.

I FORM har fått fysioterapeut Heidi Harild Stenfeldt til å plukke ut de beste øvelsene mot smerter i korsryggen. Det ble til 10 øvelser – delt inn i fire kategorier:

1 pusteøvelse

3 mobilitetsøvelser

3 stabilitetsøvelser

*3 styrkeøvelser

Har du vondt i korsryggen akkurat nå? Gjør pusteøvelsen samt de tre mobilitetsøvelsene. Lytt til kroppen og reduser belastningen hvis smertene blir verre.

Vil du forebygge smerter i korsryggen? Gjør alle 10 øvelsene – gjerne flere ganger i uka. Jo flere repetisjoner, desto bedre.