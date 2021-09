Nei, du trenger ikke å være redd for at du plutselig skal våkne med svulmende overarmer og knallhard vaskebrettmage. Vi kvinner har rett og slett ikke nok av det mannlige, muskeloppbyggende kjønnshormonet testosteron. Derimot betyr det at hverdagens mange oppgaver blir lettere i takt med at du blir sterkere og får mer muskler.

Tør du å finne ut av hvor sterk kroppen din egentlig er? Er beina dine for eksempel svake eller sterke for alderen? Her får du en pekepinn.

Forskning viser at 12 uker med styrketrening kan snu effekten av hele 10 års tap av muskelmasse og gjøre deg 10–45 prosent sterkere, fordi både musklene, hele nervesystemet, motorikken og balansen blir bedre. Jo tidligere du begynner, jo bedre, men det er aldri for sent. Forsøk viser at selv 80–åringer kan forbedre funksjonsevnen med hele 20 år ved hjelp av styrkeøvelser!

Styrketrening passer for kvinner i alle aldrer og blir faktisk viktigere jo eldre du blir. Fysisk topper du i 20–30-årsalderen, og det nivået kan du klare å holde i noen år ved hjelp av fysisk aktivitet og trening. Etter fylte 50 synker imidlertid muskelstyrken først med 1 og så med 1,5 prosent i året. Etter 75–80-årsalderen kan styrken være omtrent halvparten av da du var 20. Samtidig som muskelmassen blir mindre, synker også stoffskiftet, noe som gjør at mengden kroppsfett øker.

Du lever lenger

Hvis ikke det er nok til å få deg til å svinge håndvektene, har styrketreningen en lang rekke andre gode effekter også, psykiske så vel som fysiske. Hva med for eksempel flere ekstra leveår? Amerikansk forskning viser at jo mer muskelmasse, jo lavere risiko for at du skal dø for tidlig.

Bedre søvn er et annet ekstremt godt argument. Styrketreningen gjør kroppen naturlig trøtt. Det blir lettere å sovne om kvelden, samtidig som du sover bedre. God nattesøvn er helt avgjørende for helsa og prestasjonsevnen. Du får mer overskudd fysisk og mentalt, og dessuten blir det lettere å holde vekta.

Hvis du driver med andre trenings- former, vil du oppdage at styrketreningen gir resultater her også. Sterkere og mer eksplosive muskler betyr for eksempel at du kan løpe eller sykle fortere, samtidig som du blir mindre sliten i ryggen og mindre utsatt for belastningsskader.

Lista teller også hardtslående argumenter som lavere blodtrykk, flottere holdning, høyere forbrenning, bedre humør og bedre selvtillit. Så hva venter du på?