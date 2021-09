Magemusklene brukes mer i løpet av dagen enn du tror. De blir for eksempel brukt hver gang vi bøyer oss, reiser oss eller snur oss. Sjekk her hvor sterk magen din er, og hvor du ligger styrkemessig i forhold til alderen din.

NB: Vær nøye. Selv om du prøver å ta flest mulig magebøyninger, må de gjøres kontrollert for at du ikke skal få vondt i korsryggen.

Hvor mange mavebøyninger klarte du?

Se i skjemaet nedenfor hva prestasjonen din tilsvarer. Finn først aldersgruppen din, og sjekk hva resultatet tilsvarer. Er du for eksempel 45 år og klarte 25 magebøyninger, er styrkenivået bra.

