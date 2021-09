Hvor lenge klarte du å holde overkroppen oppe?

Se i skjemaet nedenfor hva prestasjonen din tilsvarer. Finn først aldersgruppen din, og sjekk deretter hva resultatet tilsvarer. Er du for eksempel 45, og klarte å holde stillingen i 90 sekunder, så har du god ryggstyrke.

Vil du ha hjelp til å få en sterkere rygg og forebygge smerter? Da har vi et program akkuart for deg HER