Fire tips til å planlegge den beste sykkelturen

2. Husk pauser på sykkelturen

Hvis du skal på en lang sykkeltur, er det lurt å planlegge et stopp eller to underveis der du kan ta en pause. Sjekk ruteplanleggeren hjemme om det er et sted der du kan sitte og ta pause på sykkelruten.

Sjekk også om det er et toalett underveis på sykkelruten, eller om det er viktig at du ikke drikker for mye væske rett før du sykler av gårde.