Hvorfor melkesyre? Jeg er jo i toppform!

Nei, det er ikke kostholdet som er problemet. Det er normalt å få grundig juling når man ypper seg i andres favorittaktiviteter. Årsaken er at vi blir gode til det vi trener på. Derfor er vi også mer eller mindre elendige i ting vi ikke trener på.

I ditt tilfelle skinner det tydelig gjennom at musklene ikke er vant til iherdig pedaltråkking. Melkesyren oppstår fordi oksygenforsyningen ikke klarer å holde følge med behovet, og under oksygenfri forbrenning – eller det som kalles anaerob trening – vil avfallsstoffene i musklene hope seg opp.

Innen treningsfysiologien forholder man seg til det sentrale og det perifere kretsløpet. Det sentrale kretsløpet er selve "pumpeverket" inne i kroppen og består av lunger, hjerte og blod. Dette kretsløpet blir mer effektivt uansett hvilken form for kondisjonstrening du velger.

Hos deg oppstår flaskehalsen i det perifere kretsløpet. For virkelig å kunne utnytte oksygenopptaket fra lungene, er det nødvendig å ha et velutviklet perifert kretsløp – altså de fint forgreinede blodårene og energilagrene som dannes i de musklene du trener.

Du kan definitivt ha glede av god løpeform når du skal sykkeltrene, men det er grenser for hvilken nytte den gir på sykkelen. Derfor er selv verdens beste løpere ute av stand til å holde følge med selv middelmådige sykkelryttere, og omvendt.

For å være i stand til å følge kollegaen er det altså ingen annen løsning enn å sykle mer. Kjører du en serie harde intervaller et par ganger per uke, vil sykkelformen bli bedre, og melkesyreproblemet avtar.

Artikkelen er hentet fra Aktiv Trening nr 8/2013