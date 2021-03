– Midjen er mer markert nå enn da jeg begynte. Jeg ser at jeg har fått mindre fett rundt livet, og sterkere magemuskler. Livvidden er redusert med fire centimeter, og det er et ganske godt resultat når jeg bare har brukt rockeringen. Jeg merker virkelig at denne treningsformen har effekt på magen, og spesielt midjen.

Man kjenner hvordan musklene må strammes for å håndtere vekten av rockeringen. Det er utrolig lett å holde den i bevegelse rundt midjen, ettersom den veier 1,7 kilo og derfor er mye tyngre enn de tynne plastvariantene jeg brukte da jeg var liten. Men i begynnelsen gjorde det kjempevondt når jeg rocket – jeg fikk blåmerker i midjen! Det tok cirka to uker før de forsvant og magen hadde vennet seg til belastningen, men etter det kunne jeg holde på i en halvtime uten problemer. Det henger kanskje også sammen med at det var mer fett i starten, som det så ble mindre av etter hvert. En hel klesstørrelse!

Bortsett fra de nevnte blåmerkene, har det vært kjempegøy å trene med rockeringen, ikke minst når vi var to. Jeg fant fram barnet i meg igjen, og tankene fløy tilbake til den gangen jeg lekte med rockeringen som liten. Det er et supert konsept å kombinere lek med trening, og det gjør det lettere å få trent magen.