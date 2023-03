3 vanlige treningsfeil: Derfor får du ikke synlige muskler

Det er ingenting i veien med en god treningsrutine, og særlig ikke hvis det er det som skal til for at du skal få trent. Vil du se bulende muskler, må du imidlertid sørge for fremgang i treningen.

“Progresjon er nøkkelordet når vi snakker om muskelvekst. Det gjør ikke noe om du har dine favorittøvelser som du alltid gjør, men treningen må gjøres hardere og mer utfordrende over tid. Enten ved å øke vektbelastningen eller ved å ta flere repetisjoner – og gjerne en kombinasjon,” forklarer Lukas Moesgaard, Ph.d-student ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

