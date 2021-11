Tro oss: Det er bare du selv som er opptatt av deg og hva du har på deg. De fleste andre på treningssenteret er fullt opptatt med bare å klare én repetisjon til – eller å se på seg selv i speilet ...

Det viktigste er at du føler deg vel, så hvis du foretrekker joggebukser og t-skjorte, så bruk det. Mange liker å trene i en tights som går høyt opp i livet, sitter godt, er behagelig på og holder alt på plass.

Det viktigste med toppen er at du kan bevege deg fritt uten at den kryper opp, og at den ikke blir ubehagelig når den (forhåpentlig) blir våt av svette.

Hvis du skal løpe på tredemølla eller for eksempel gå på en gruppetime med mange hopp og lignende, er gode sko og en støttende sports-bh et absolutt must.