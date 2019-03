Guide: Lær deg alt om treningsapparatene

Trappemaskin

Trapper er geniale å bruke til trening, siden pulsen blir høy fort, mens rumpe, lår og leggmuskler strammes opp. Med dette apparatet kan du gå i det uendelige, og dermed få skikkelig fart på kaloriforbrenningen. Og det på en skånsom måte, ettersom belastningen på leddene er lavere enn når du for eksempel løper. Det er ganske lett å bruke apparatet, for du skal bare gå opp de rullende trappene akkurat som når du går i trapper ellers. Rett deg opp og slipp håndtakene så snart du har funnet en god balanse for å få best mulig treningseffekt.

Trappetrening er effektiv trening. Her er åtte fordeler ved trappetrening.