Dropp slumreknappen! Bli våken med morgentrening på 8 min.

Vekk kroppen på en fin og god måte med 8 minutters energigivende trening . Programmet hjelper kroppen i gang og skaper indre varme, som gjør deg klar for dagens aktiviteter. Vår dyktige trener viser alle øvelsene på video, så du trenger bare å følge med - det er ganske overkommelig.

Da har vi treningsprogrammet for deg!

Synker du også lenger og lenger under dyna når vekkerklokka ringer? Lokker senga mer enn treningssenteret?

Morgentreningen består av 8 enkle øvelser som vekker hel kroppen ved både å strekke og styrke den. Programmet starter rolig, øker gradvis i intensitet og avslutter med en øvelse som tar litt tak i bak og lår. Treningen gir masse energi, så du kan fortsette dagen med overskudd.

Bare 8 minutter kan gi deg den mentale kickstarten du trenger for å fylle kroppen med energi til hele dagen - og uansett hva dagen bringer, så vet du at du allerede har gjort noe bra for kroppen..