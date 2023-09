Er det vanlig å prate sammen? – Ja. Tidligere har jeg tyrent på en del større treningssentre hvor de fleste gikk rundt med hodetelefoner. Men mitt lokale crossfit-senter er ikke særlig stort, og vi har et godt treningsmiljø. Det er enormt motiverende for treningsgleden å møte de andre.

Betyr det noe at han er en mann?

– Ja, det tror jeg. Når det gjelder selve øvelsene, er det fint at vi ikke kan sammenligne oss. I tillegg har han en befriende sjargong. Ikke for alvorlig, men enkelt og ukomplisert. Det hender at jeg sliter litt med konkurransementaliteten, og da er det fint å trene sammen med en som også vil ha det gøy underveis og ikke tar ting altfor seriøst. Vi ler alltid mye på trening.