Få mest mulig ut av treneren – 5 ting du kan gjøre selv

Har du bestemt det for å betale for en personlig trener? Gratulerer! Svært mange får en positiv og livsendrende utvikling som de aldri ville klart å gjennomføre på egen hånd.

Trenerens jobb er blant annet å få deg til å yte maksimalt, men du skal også ha maksimalt utbytte av treneren.

Vi har snakket med Nina Damsgaard, som er utdannet personlig trener og forfatter av (den danske) boken 'Personlig træner’, om hva du kan gjøre selv for å få mest mulig for pengene under trenerens veiledning.

Vær ærlig

Det nytter ikke å pakke det inn hvis det er noe ved treningen du synes ikke fungerer. Du må være åpen for å prøve og lære noe nytt, men treneren får bare frem det beste i deg hvis du er tydelig om hva du ønsker å oppnå, hva du liker og hva du ikke liker.

Noen ganger kan nettopp det du trodde at du ikke liker, bli en ren innertier med den rette treneren.

Det funker heller ikke med hvite løgner hvis du synes det er flaut at du har skulket en dag eller to. Det er helt normalt og skjer for alle. Legg bort skam og overdreven høflighet, og si det som det er, så slipper du å kaste bort bort tid og penger.

Sett realistiske mål

Treneren har selvfølgelig et medansvar for å gi beskjed hvis du har urealistiske forventninger, men ingen kjenner hverdagen og akkurat dine begrensninger like godt som deg.

Tenk gjennom hvor mye trening du faktisk har tid til, og ikke sett for høye mål. Da får du nemlig et treningsprogram som ikke passer deg og din situasjon.

Det er du som skal gjøre jobben

En personlig trener gir deg verktøyene, men jobben er det du som gjør. Han eller hun har ingen trylleformel som kan få deg i form.

Har du urealistiske forventninger, vil ikke samarbeidet fungere. Så sørg for at det er en klar rollefordeling og en felles avklaring av målene før dere starter.

Still krav

Personlig trening handler i høy grad om god personkjemi, men husk at du betaler for en profesjonell tjeneste. Du kan godt stille krav og ha forventninger til utviklingen.

Husk for eksempel å stille spørsmål og gi klar beskjed hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du ikke synes at du får det du betaler for.

Du må aldri se på treneren som en autoritet du har altfor stor respekt for. En personlig trener skal fungere som en støtte og alliert på veien mot et felles mål.

Ikke gi deg!

Ikke kast inn håndkleet bare fordi du blir syk en ukes tid eller må avlyse en treningsavtale av andre grunner.

Snakk med treneren, og la ham eller henne hjelpe deg i gang igjen. Mange tror at alt er bortkastet hvis man ikke holder seg 100 prosent til planen, men det er helheten som teller, og ting går ikke alltid helt som planlagt.

Tenk langsiktig: En uke eller to til eller fra spiller mindre rolle når man jobber med livsstilsendringer.