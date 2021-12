Sunn, slank eller sterk? Slik bør du trene på treningssenteret for å nå målet ditt

Går du rundt med en drøm om å få en fast rutine på treningssenteret og oppnå gode resultater, har du kommet til riktig sted.

Med I FORMs plan er treningen planlagt ned til minste detalj. Du slipper følelsen av å trene feil eller forgjeves, og lure på hvordan du skal finne fram på senteret. Det eneste du trenger å gjøre er å skifte klær og sette i gang.

Planen vår består av tre programmer med hvert sitt mål: SUNN, STERK og SLANK. Alle tre bidrar naturligvis til både økt styrke, bedre helse og vektkontroll, men de er litt forskjellig skrudd sammen for at du skal nå det målet som er viktigst for deg. Vi får deg ikke bare i gang på en god måte, men bygger også på med nye programmer for å sikre at du hele tiden er motivert til å fortsette.