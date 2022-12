Kan jeg trene styrke ute om vinteren?

Det er ingenting i veien for å fortsette styrketreningen ute gjennom hele vinteren.

Det krever bare en viss finjustering, slik at du kan gjøre det trygt og uten å fryse.

Av hensyn til sikkerheten gjelder det først og fremst å bruke reflekser som gjør at andre ser deg i mørket når du trener på steder med en del trafikk.

I tillegg er det viktig å velge skliskre sko, slik at du ikke går overende når det er glatt, sølete eller snø på bakken.

Terrengsko med grov såle (og eventuelt pigger på is) er ofte et godt valg. De er dessuten ofte varmere og mer smussavvisende enn vanlige treningssko.

I tillegg er det lurt å forandre litt på treningsprogrammet, slik at du tar kortere pauser eller for eksempel veksler mellom to øvelser for ikke å bli kald.

Ikke glem oppvarmingen.

Jo høyere puls, jo lettere blir det for kroppen å produsere nok varme. Da trenger du ikke å ta på deg mange ekstra lag som reduserer bevegelsesfriheten.