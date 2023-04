Kontorutfordring: Gjør 1 enkel øvelse sammen med kollegene dine hver dag

Mange sitter på rumpa i åtte timer hver dag. Kontortrening er en morsom og fin måte å få et lite avbrekk på, slik at man ikke sitter pal åtte timer i strekk. Den behøver slett ikke å være svettedryppende og ta lang tid for å ha en positiv effekt.

Vi har satt sammen en lynøkt til hver dag hele arbeidsuka som du og kollegene kan kjøre sammen. Bruk to–tre minutter hver dag før lunsj for eksempel, så vil dere få det bedre både fysisk og psykisk.

Sjekk om du får beveget deg nok til å holde deg sunn og frisk.

Nedenfor kan du laste ned kontorutfordringsplakaten vår, som kan henges på veggen!