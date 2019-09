Hvordan unngår jeg smerter i korsryggen

Dette bør du gjøre hvis du vil forebygge smerter i korsryggen

Hvis du har arr

Har du en tatovering eller et arr etter for eksempel en blindtarmsoperasjon eller et keisersnitt, kan det være grunnen til at du har vondt i korsryggen. Kroppen strammer seg når den utsettes for slike skader. Resultatet kan være at musklene ikke kan jobbe fritt, og det setter seg i korsryggen. Ved et dypt arr kan musklene ha vokst sammen feil, slik at de ikke kan strekkes optimalt.

Tips! Det kan hjelpe å massere arr eller tatoveringer med en pleiende olje, som Bio-Oil.

Husk de skrå musklene

Forbinder du kjernetrening med klassiske magebøyninger? I så fall er du ikke alene. Men kroppskjernen består av flere deler enn de rette mage- og ryggmusklene. Du har også skrå muskler som sørger for å stabilisere og gjøre deg mer bevegelig, så husk å gjøre øvelser for hele kjernen. Det kan for eksempel være sideplanker, skrå magebøyninger samt diagonalløft.

Sett på musikk

Lytt til musikk når du trener ryggen. Det høres kanskje rart ut, men det virker. Årsaken er at det området i hjernen som sørger for å aktivere holdningsmuskulaturen på baksiden av kroppen, blir stimulert av musikk. Derfor kan du få mer ut av ryggtreningen når du samtidig lytter til favorittlåtene dine. Det samme gjelder for mimikken, så husk å smile mens du holder på.

Hvis skaden allerede er skjedd, så bør du prøve denne øvelsen som lindrer smerter i korsryggen.

Ikke gjør dette

Ikke la sofaen friste deg

I gamle dager var resepten å legge seg ned og bli der når man hadde ryggproblemer, men den tiden er for lengst forbi. All forskning viser at du kommer deg fortere hvis du sørger for å være i gang. Nøkkelen til en smertefri rygg som fungerer perfekt, er nemlig å ha sterke, smidige og stabile muskler og velsmurte ledd i absolutt hele området.

Det hjelper ikke å skåne korsryggen

Selv om det kan virke merkelig, er det ingen grunn til å unngå foroverbøyninger når korsryggen protesterer. Ryggen reagerer faktisk helt omvendt når den ikke får lov til å bevege seg fritt i alle retninger. Musklene blir nemlig inaktive og ryggsøylen lite smidig. Men husk at du skal bøye knærne og ikke ryggen – som du krummer når du løfter noe tungt.