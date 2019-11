Det første jeg gjorde var…

… å avtale med mannen min at jeg skulle trene to ganger i uka under svangerskapspermisjonen. Jeg valgte Pilates Reformer, fordi det kan gjøres lettere og vanskeligere alt etter formen, så jeg kunne bygge meg opp sakte. Dessuten fantes tilbudet på et senter like ved der jeg bor. Det var viktig, for det måtte ikke ta for lang tid. Da jeg begynte å jobbe skift, bestemte jeg meg for å trene på fridagene. Jeg satte meg ned med vaktplanen og kalenderen, og plottet inn gruppetimer tre ganger i uka en hel måned framover.