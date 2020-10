1. Unngå altfor lange styrkeøkter.

45, 30 og til og med 15 minutter er nok til å få effekt hvis du jobber intensivt.

2. Øv deg på styrketrening

Forbinder du styrketrening med innviklete teknikker som er forbeholdt store overarmer? Prøv å se på det som et slags håndverk som du kan øve deg på og bli god i. Gå til verks med et åpent sinn, og lær deg reglene og teknikkene for å løfte tungt og bruke kroppen riktig – akkurat som når du skal lære å strikke, male eller snakke et nytt språk.

Lær deg knebøy-teknikken