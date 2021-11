Pust ut og bøy deg fram over det strake beinet. Bruk et sammenbrettet teppe under den bakerste delen av rumpa for å gjøre foroverbøyningen lettere. Ta med venstre hånd rundt utsiden av høyre bein så langt du kommer. Du kan kan krumme ryggen. Plasser høyre hånd støttende ut til siden. Høyre hånd plasseres utenfor hofta eller lengre bak, slik at hånda bidrar til å skape et sidestrekk langs overkroppen. Bli i stillingen og pust dypt.