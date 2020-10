Åtte gode grunner til å trene yoga

5. Du får et sunnere hjerte og blodtrykk

Yoga kan ha en effekt på for høyt blodtrykket, det viser en undersøkelse fra 2018 som så på flere studier. Selv om det bare senker blodtrykket litt, kan det ha stor betydning for helsa.

Du oppnår uansett en positiv effekt på blodtrykket hvis du trener moderat en halvtime hver dag. Yoga eller en gåtur er et bra sted å startet, hvis du ikke er så vant til å trene.





6. Du sover bedre

Du vil sovne lettere om kvelden hvis du trener yoga regelmessig - det skyldes primært det meditative aspektet.

Det er ikke alle former for yoga som er bra å trene før leggetid. Flow yoga eller hot yoga får hjerte til å slå fortere og gjør deg svett, mens hatha eller yin yoga er roligere yogatimer med pauser mellom stillingene.

Hvis du er en av dem som sliter med å bli kvitt tankespinnet og falle til ro før du skal sove, finner du spesifikke yogaøvelser.





7. Du får bedre fordøyelse

Visse former for yoga kan bidra til at du får en bedre fordøyelse. På samme måte som anspente skuldrer kan ha godt av en runde massasje for å løsne opp, kan fordøyelsessystemet ha god nytte av massasje, slik at tarmene gir slipp på det de holder på.

Generelt spiller både bevegelse og måten vi trekker pusten på en stor rolle for et sunt og velfungerende fordøyelsessystem. Du beveger ryggsøylen når du for eksempel går eller løper, og den understøttes av aktive rygg- og mageøvelser. At både mage, rygg og ryggsøylen er i bevegelse, er nettopp det som påvirker tarmene.

Yoga kan gi samme effekt, og når du også har fokus på å trekke pusten dypt, er det enda mer hjelp å hente.

8. Du tar med energien fra yoga inn i hverdagen

Kanskje er den primære grunnen til å trene yoga at du vil trene musklene, bli smidigere eller få bukt med spenninger. Men over tid vil du kanskje oppleve at det du føler og bruker når du trener yoga, blir en del av hverdagen din.

Mange som trener yoga regelmessig, vil merke at de blir gladere og at det er lettere å bli kvitt tankespinn og finne roen - og at de generelt tar bedre vare på seg selv.