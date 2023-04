Irriterer du deg over at den står der i hagen og ødelegger utsikten? Snu på det. Det er nemlig ikke bare familiens yngste som kan få morsom og effektiv trening på trampolinen.

Det passer for ALLE

Høye og lave, tunge og lette: Alle kan hoppe på trampoline, selv om du er litt eldre og/eller i dårlig form. Bare start forsiktig med små, stabile hopp – eventuelt fra side til side – slik at kroppen får vent seg til de nye bevegelsene.

Du forbrenner mange kalorier

Selv om det kan se lekende lett ut, er trampolinehopping faktisk en svært effektiv treningsform som øker forbrenningen. En studie fra 2016 hvor forskere sammenlignet trampolinehopping med løping, slo fast at trampolinen var det som økte fettforbrenningen og oksygenopptaket mest.

Det får fram smilet

Det er praktisk talt umulig å være i dårlig humør når du hopper på trampoline. Kombinasjonen av barnlig glede, kiling i magen og energiutladning, gjør deg glad og fjerner fokus fra at det faktisk er ganske krevende å hoppe på den måten.

Skånsomt for sener og ledd

Du får mye intensitet og dynamikk når du trener på trampolinen, men unngår de harde støtene som kroppen ofte får når du lander på føttene. Hvis du sliter med kne- eller ankelplager, kan trampolinen være et godt alternativ til for eksempel løping.

Du trener balanse og mobilitet

Et ustabilt underlag som en trampolinduk, passer perfekt til balanse- og mobilitetstrening hvor alle alle de små musklene i føttene og rundt anklene må jobbe beinhardt for å holde deg oppreist. Prøv for eksempel å stå på bare ett bein, og kjenn hvor mye det krever av innsats fra din side.