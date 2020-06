Hvor lenge skal jeg gjøre knipeøvelser?

Hvis du aldri har gjort knipeøvelser før, klarer du kanskje ikke å holde knipet i mer enn tre sekunder, og det er helt greit. Start der og tren på å holde det lenger.

Når du får til det, kan du gjøre det til en vane å gjøre 10 knip à fem–seks sekunder daglig for å holde bekkenbunnen sterk.

Pass på at du ikke blir «for flink» til å knipe og glemmer å gi slipp igjen. Det er også viktig at du er i stand til å slappe av i bekkenet for at det ikke skal ende med at du får myoser i underlivet.