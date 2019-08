Hvilket hoppetau bør jeg velge?

Hoppetau finnes i mange forskjellige varianter. Både de helt enkle, som består av en snor og et håndtak, og de mer avanserte med justerbar lengde og hoppeteller. Generelt sett er det to slags hoppetau: hoppetau med myk snor av for eksempel gummi og stoff, og hoppetau med hard snor av for eksempel plast og stål. Hoppetau med myk snor er bra for nybegynnere, fordi det ikke gjør så vondt å bli truffet. Hoppetau med hard snor gir derimot et høyere tempo.