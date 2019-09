Kom i gang med treningen nå - her er det viktigste utstyret

Hoppetau – perfekt til kondisjonstrening

Det er ikke for moro skyld at hoppetauet er obligatorisk i boksehallen. Et hoppetau gir genial kondistrening og er et godt alternativ til løping.

Det kan brukes både inne og ute. Hopptauet fra Active Fit kan stilles inn etter høyde, og på grunn av grepene og tauets kvalitet er det mye lettere å hoppe med enn de hoppetauene du kjenner fra skolegården.

Hoppetauet er lite og perfekt å ha med på farta eller på ferie, slik at du kan snike inn et par minutters intensiv trening i et hektisk program.