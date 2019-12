Hva er forskjellen på treningssko og løpesko?

Løpesko er designet for at du beveger deg fremover på foten, slik at du nærmest ruller fra hæl til forfot. En del treningssko er derimot beregnet for at foten skal kunne bevege seg i flere retninger. I en treningssko skal du både kunne lande på inner- og yttersiden, på bak- og forfoten og du skal kunne stå fast når du gjør tunge løft.

En løpesko har som regel en høyere såle og mer støtdemping og støtte, fordi du lander tungt på foten når du løper. Den høye støtdempingen i en løpesko gjør at du ikke står like stabilt på gulvet som du trenger når du for eksempel gjør knebøy eller utfall.

Det betyr ikke at treningssko ikke har støtdemping, for med mindre du bare driver med styrketrening, så må du kunne hoppe og lande i et par treningssko. De er som regel bare mindre fjærende enn løpesko.