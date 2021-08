Det kan fort lønne seg å hoppe over de billigste mosjonssyklene, siden kvaliteten ofte er deretter. Gå eventuelt på jakt etter en brukt mosjonssykkel, for det er mange gode til salgs. Da kan du få høy kvalitet til en billigere pris.

Det er spesielt viktig at sykkelen står stabilt når du trener. Hvis den er for liten og billig, risikerer du at den flytter på seg. Kjøp gjerne en underlagsmatte for å få bedre stabilitet og skåne gulvet.

Vekta til svinghjulet har stor betydning. Sats på et hjul som veier minst åtte kilo for å få et godt og glidende tråkk.

På komputeren kan du justere motstanden og følge med på tid, tempo, distanse, kaloriforbruk og så videre. Men det kan også være lurt å velge en modell med mange innebygde treningsprogrammer, så du lettere kan variere treningen.

Har du lite plass hjemme, så husk at du også kan få tak i en sammenleggbar mosjonssykkel, som for eksempel kan dyttes under senga etter treningen. Husk imidlertid å sjekke at modellen du velger står stabilt.