Kan du klare deg uten mat i 24 timer to ganger i uka? Det kunne Kristina, og i tillegg til et vekttap på over åtte kilo fikk hun både mer energi og bedre nattesøvn i løpet av de sju ukene hun fulgte metoden.

Det er helt sikkert ikke den optimale slankemetoden for alle. Men hvis du er utholdende og tåler å være sulten av og til, er kanskje 24-timersfasten noe for deg. Det var det i hvert fall for Kristina, som testet den periodiske fastemetoden i sju uker. Hun gikk ned over åtte kilo og betegner opplegget som «overraskende lett». Les mer i intervjuet med Kristina – og se de imponerende resultatene hennes.

1 Kristinas erfaringer med 24-timersfasten



For meg gikk 24-timersfasten ... overraskende lett. De første to fastedagene krevde imidlertid en del viljestyrke. Jeg fikk hodepine og litt kort lunte. Men jeg kom meg gjennom det og var temmelig stolt av meg selv. Det hjalp også på motivasjonen at vekta viste minus en halv kilo allerede etter den første fastedagen. Underveis har jeg ... faktisk gått og gledet meg til fastedagene, siden jeg følte at jeg både hadde mer energi og sov bedre om natta. Den første uka var likevel litt tøff – den måtte bare gjøres unna. Det beste ved 24-timersfasten har vært ... at jeg følte at jeg nærmest kunne kjenne at kroppen jobbet og forbrant fett. Det ga meg ren motivasjon. Det vanskeligste ved 24-timersfasten har vært ... å koordinere de to fastedagene slik at de ikke kolliderte med sosiale arrangementer. Det krevde litt planlegging. Det er på sosiale sammenkomster du lett blir fristet, og derfor prøvde jeg å unngå slike planer på fastedagene. Den største krisen hadde jeg da ... det ble for mange jobb- middager samme uke. Ved slike arrangementer er det vanskelig å si at man ikke kan spise noe. For å få kabalen til å gå opp måtte jeg ta to fastedager på rad, selv om det var i strid med «reglene». Når jeg var veldig sulten, ... pusset jeg tenner, og det hjalp faktisk å få litt «smak» i munnen. Ellers drakk jeg bare vann og tygget tyggegummi på fastedagene.

Når jeg var fristet, ... tenkte jeg at alt kommer til den som forstår å vente. Når vekta sto stille, ... fikk jeg heldigvis støtte fra de andre to testpersonene, for det hjelper å få høre at det er helt normalt. Da satte også staheten inn. I bunn og grunn handler det uansett om kaloriunderskudd, så når vekta sto stille for lenge, hadde jeg fått i meg for mange kalorier. I tillegg til vekttapet har jeg ... både hatt mer overskudd og et bedre søvnmønster på fastedagene. Av negative ting har jeg hatt litt metallsmak i munnen og tilsvarende ånde. Jeg vet at det er helt normalt at kroppen går i ketose under en fastekur, men det skulle jeg veldig gjerne ha vært foruten. Jeg er aller mest glad for ... at jeg har gått ned over 8 kilo.

2 Kristinas resultater med 24-timers fasten



Kristinas resultater med 24-timersfaste Se Kristinas imponerende resultater etter bare 7 uker med 24-timersfaste FØR ETTER RESULTAT Vekt 70,8 kg 62,5 kg ÷ 8,3 kg Fettprosent 33 % 29 % ÷ 4 % Kroppsmål Midje 88 cm 80,5 cm ÷ 7,5 cm Livvidde 94 cm 85,5 cm ÷ 8,5 cm Hofter 103 cm 95,5 cm ÷ 7,5 cm

Ernæringsekspert Martin Kreutzer om Kristinas resultat «Vekttapet er betydelig større enn hva som kan forventes av to fastedøgn i uka. Kristina har faktisk gått ned dobbelt så mye som kan forventes av «bare» å droppe å spise to dager i uka. Det vitner om at hun har gjort en real innsats de andre dagene også.»

3 Slik følger du 24-timersfasten