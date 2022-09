Forskjellen mellom å faste og bare hoppe over et måltid, er hårfin. Et av kjennetegnene på periodisk faste – også kalt intermittent fasting – er at det er en bevisst handling. Enten målet er religiøse årsaker, å få helsegevinster eller gå ned i vekt, betyr det å faste at du planlegger å ta en spisepause i en lengre periode.

Hvis du dropper lunsj bare fordi du har det for travelt den aktuelle dagen, er det ikke snakk om faste, men om dårlig planlegging. Dette er også helt i tråd med forskernes definisjon i en eldre artikkel om medisinsk faste, der periodisk faste defineres som «en frivillig avholdenhet fra fast føde og stimuli (koffein, nikotin) i en begrenset periode».

Det foreligger ingen faste standarder for hvor lenge man må la være å spise før det er snakk om faste. En god rettesnor kan være at du som et minimum ikke spiser mellom to hovedmåltider, f.eks. mellom frokost og middag eller lunsj og frokost neste dag.

