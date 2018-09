Kan jeg gjøre periodisk faste til en livsstil?

Det helt korte svaret er ja! Du kan fint gjøre periodisk faste til en livsstil. Det er ingen beviser for å si at det er best for oss å spise tre hovedmåltider og like mange mellommåltider. Det er helt individuelt hva vi trives best med og hvordan det er lettest å holde vekta nede.

Opplever du gode resultater med periodisk faste, og du synes det er greit å spise på den måten, så kan du fortsette med det for alltid hvis du vil.

Selv om du bare følger kuren i noen uker, kan periodisk faste være en god øvelse for å bryte med gamle vaner og inngrodd spiserutiner. Dermed kan kuren bli et springbrett til et generelt sunnere liv, der du blir flinkere til å lytte til behovene dine, i stedet for å akutt-bekjempe hver lille mageromling med mellommåltider og myslibarer.